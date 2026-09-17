Scuola, riprendono lavori su CCNL 2025/2027: Anief porta avanti le sue proposte

"Si è appena concluso il primo incontro per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro 2025-2027
riguardo al personale docente. Molti sono stati i temi affrontati e molte le proposte avanzate dal sindacato ANIEF,
tra cui alcune tematiche riguardanti le attività funzionali all’insegnamento, la formazione e la costituzione delle figure di sistema
, incentivate economicamente con i fondi per la formazione incentivata". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Ci siamo dati appuntamento al 23 settembre
per proseguire questi tavoli tecnici, sia sul personale docente sia sul personale ATA. Porteremo con forza tutte le nostre richieste, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista politico
, e informeremo il personale della scuola su tutti i risvolti e tutte le novità di questi incontri", conclude Cavallini.
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