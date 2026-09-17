Scuola, riprendono lavori su CCNL 2025/2027: Anief porta avanti le sue proposte

"Si èriguardo al personale docente.tra cui alcune tematiche riguardanti le, incentivate economicamente con i fondi per la formazione incentivata". Lo ha dichiarato"Ci siamoper proseguire questi tavoli tecnici, sia sul personale docente sia sul personale ATA. Porteremo con, e informeremo il personale della scuola su tutti i risvolti e tutte le novità di questi incontri", conclude Cavallini.