ABI, al via domani il Salone della Sicurezza

Prende il via la prima edizione di WeSec,promosso da ABI ed organizzato da ABIServizi, per fare il punto su quella che è una priorità strategica per il settore bancario e finanziario

(Teleborsa) - Prende il via domani la prima edizione di WeSec, il Salone della Sicurezza promosso da ABI ed organizzato da ABIServizi, in collaborazione con CERTFin, ABI Lab, OSSIF e FEduF, con Deloitte come Knowledge Partner, per fare il punto su quella che è una priorità strategica per il settore bancario e finanziario. Una due giorni che si svolgerà presso l’Allianz MiCo di Milano, dove interverranno istituzioni, autorità, banche, imprese ed esperti del settore.



Ad aprire i lavori il 22 settembre sarà il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, con l’intervento introduttivo della sessione plenaria. In chiusura, il 23 settembre, Marco Elio Rottigni, Direttore Generale dell’ABI, protagonista di una sessione dedicata alle opportunità e alle sfide della sicurezza per la competitività e l’innovazione.

I temi della prima edizione

Il programma si articolerà in oltre 20 sessioni tra plenarie e approfondimenti dedicati ai temi che stanno ridefinendo il concetto di sicurezza, dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dalla protezione dei dati alla resilienza operativa e delle infrastrutture critiche.

Largo agli innovatori

Accanto alle sessioni di confronto, WeSec ospiterà un’area espositiva di oltre 3.000 metri quadrati, dove aziende e partner presenteranno tecnologie, servizi e soluzioni innovative dedicate alla sicurezza.

All’interno dell’area espositiva sarà presente anche uno spazio esperienziale dedicato alla sicurezza e al benessere digitale, progettato da CERTFin (il Computer Emergency Response Team del settore finanziario italiano, presieduto da Banca d'Italia e ABI e gestito operativamente da ABI Lab), per sensibilizzare cittadini e famiglie sui temi della cybersecurity e della prevenzione delle frodi attraverso attività interattive, momenti di confronto con esperti e testimonianze dirette.

Un contributo importante ai contenuti della manifestazione sarà offerto anche da OSSIF che, attraverso l’Osservatorio "Territori Sicuri", i protocolli d’intesa con le Prefetture e la collaborazione con istituzioni e forze dell’ordine, contribuisce a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali, promuovendo la sicurezza del territorio e la tutela di cittadini, imprese e infrastrutture.

Due nuove guide per rafforzare la sicurezza

Nel corso della manifestazione, saranno presentate due nuove guide realizzate da ABI in collaborazione con le banche, CERTFin e le Associazioni dei consumatori, nell'ambito dell'iniziativa Trasparenza Semplice. Le guide hanno l’obiettivo di promuovere un utilizzo sempre più consapevole e attento dei canali bancari e di pagamento, da una parte offrendo indicazioni pratiche per riconoscere le principali minacce digitali e proteggere i propri dati personali, dall’altra fornendo consigli utili per effettuare acquisti sul Web in sicurezza, verificando l’attendibilità di siti e offerte e tutelando le proprie informazioni finanziarie.

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