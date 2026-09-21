Bene i listini europei con il petrolio in discesa, a Milano corre Banco BPM

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente
, con il petrolio che prosegue la sua discesa nonostante le incertezze
legate al pericolo Houthi nel Mar Rosso.
A Piazza Affari guida ancora Banco BPM
in scia alle indiscrezioni del Sole 24 Ore che indicano UniCredit
a lavoro con Crédit Agricole
per studiare un intervento congiunto sull'istituto di credito.
In Italia, l'azienda di test per semiconduttori Technoprobe
entra nell'indice FTSE MIB delle blue chip italiane
, sostituendo il gruppo di diagnostica Diasorin
. Sull'andamento del mercato italiano pesa anche lo stacco di alcuni dividendi, tra cui due società del FTSE MIB
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,148. L'Oro
è in calo (-0,82%) e si attesta su 4.344,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 97,63 dollari per barile, in forte calo del 2,66%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,33%. Nello scenario borsistico europeo
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +1,08%, ben comprata Londra
, che segna un forte rialzo dello 0,96%, e Parigi
avanza dello 0,93%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,26%, a 52.194 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dell'1,25% rispetto alla chiusura precedente.
Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,81%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,78%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banco BPM
(+3,79%), STMicroelectronics
(+3,38%), Technoprobe
(+2,92%), Unicredit
(+2,43%) e Ferrari
(+2,15%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Poste Italiane
, che ottiene -0,52%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technogym
(+3,16%), Fiera Milano
(+2,67%) e Danieli
(+2,54%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico
, che continua la seduta con -2,85%.
Calo deciso per Maire
, che segna un -2,42%.
Sotto pressione NewPrinces
, con un forte ribasso dell'1,95%.
Soffre Ascopiave
, che evidenzia una perdita dell'1,65%.