Partenza in leggero rialzo per i listini europei, focus su obbligazionario e dati macro Usa

(Teleborsa) - Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.



A Milano partenza positiva per Stellantis , Prysmian e Technoprobe , soffre invece il settore bancario con Unicredit in fondo al listino principale.



Sul fronte del mercato obbligazionario, Intesa Sanpaolo vede un mercato europeo disordinato, con un selloff eccessivo anche rispetto ai timori di fondo. Lo spread OAT-Bund, partito da 128 bp, ieri è salito a 134-135 prima dell'asta, è rientrato verso 129 e nel pomeriggio ha toccato 141. Il BTP regge meglio (spread a 118 bp), ma il benchmark italiano è ai livelli della crisi ucraina del 2022.



Il focus della giornata però è tutto sui dati macro Usa: payroll, attesi 90 mila da 162 mila, con disoccupazione stabile al 4,1% e salari a +0,3% m/m e +3,1% a/a. Saranno numeri molto osservati dopo la forte volatilità del long-end Treasury.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.185,9 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,69%), che ha toccato 91,3 dollari per barile.



Scende molto lo spread , raggiungendo +101 punti base, con un deciso calo di 18 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,49%.



Tra i mercati del Vecchio Continente composta Francoforte , che cresce di un modesto +0,38%, senza spunti Londra , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e performance modesta per Parigi , che mostra un moderato rialzo dello 0,41%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 50.281 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share , che rimane a 52.835 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,2%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,5%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Stellantis (+2,84%), Technoprobe (+2,66%), Prysmian (+2,56%) e STMicroelectronics (+1,48%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit , che ottiene -1,53%.



Piccola perdita per BPER Banca , che scambia con un -0,94%.



Tentenna Banca Mediolanum , che cede lo 0,83%.



Sostanzialmente debole Fineco , che registra una flessione dello 0,71%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, BF (+1,83%), Safilo (+1,71%), Philogen (+1,57%) e Webuild (+1,40%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su MFE A , che prosegue le contrattazioni a -1,36%.



Si muove sotto la parità DiaSorin , evidenziando un decremento dell'1,27%.



Contrazione moderata per Juventus , che soffre un calo dell'1,24%.



Sottotono MFE B che mostra una limatura dell'1,02%.

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