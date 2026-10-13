Quadro rialzista per DiaSorin

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Apprezzabile rialzo per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap , in guadagno dello 0,49% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 77,8 Euro, con stop loss calcolato a quota 73,56 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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