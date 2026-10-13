Quadro rialzista per DiaSorin
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Apprezzabile rialzo per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, in guadagno dello 0,49% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 77,8 Euro, con stop loss calcolato a quota 73,56 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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