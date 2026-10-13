Francoforte: calo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Rosso per il leader delle energie rinnovabili , che sta segnando un calo del 2,14%.



Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 144,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 147,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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