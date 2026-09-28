Francoforte: movimento negativo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Rosso per il leader delle energie rinnovabili , che sta segnando un calo del 2,02%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche complessive di Siemens Energy evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 138,6 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 141,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 137,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```