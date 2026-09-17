Brillante il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,53%), si concentrano gli acquisti su Softlab

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l' indice del settore telecomunicazioni , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni .



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 14.346,2, con un salto di 362,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l' indice EURO STOXX Telecommunications , che guadagna appena lo 0,45%.



Nel listino principale , seduta positiva per Telecom Italia , che avanza bene e porta a casa un +2,98%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, composto rialzo per Rai Way , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,79%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, grande giornata per Softlab , che mette a segno un rialzo del 3,94%.



Nuovo spunto rialzista per Tesselis , che guadagna bene e porta a casa un +2,84%.



Sostanziale invarianza per OPS eCom , che archivia la seduta con un trascurabile 0%.





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