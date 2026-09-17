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Brillante il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,53%), si concentrano gli acquisti su Softlab

Finanza, Indici settoriali
Brillante il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,53%), si concentrano gli acquisti su Softlab
(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l'indice del settore telecomunicazioni, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 14.346,2, con un salto di 362,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'indice EURO STOXX Telecommunications, che guadagna appena lo 0,45%.

Nel listino principale, seduta positiva per Telecom Italia, che avanza bene e porta a casa un +2,98%.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, composto rialzo per Rai Way, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,79%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, grande giornata per Softlab, che mette a segno un rialzo del 3,94%.

Nuovo spunto rialzista per Tesselis, che guadagna bene e porta a casa un +2,84%.

Sostanziale invarianza per OPS eCom, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.

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