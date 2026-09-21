Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni (+0,88%), stabile OPS eCom
(Teleborsa) - Performance positiva per il comparto telecomunicazioni in Italia, sebbene l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni evidenzi un'intonazione decisamente negativa.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.519, e ha terminato la seduta a 14.556,7, in aumento di 127 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications chiude al ribasso a 378, dopo aver avviato la seduta a 391.
Tra i titoli del FTSE MIB, rialzo marcato per Inwit, che archivia la sessione in utile del 2,53% sui valori precedenti.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, moderatamente al rialzo la prestazione di Rai Way, che chiude con una variazione percentuale dell'1,36%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, andamento piatto per Ops Ecom, che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%.
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