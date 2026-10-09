Il Comparto telecomunicazioni in Italia spezza la serie negativa iniziata il 22/09/2026 del mese scorso (+1,41%)
(Teleborsa) - Scambi positivi per il comparto telecomunicazioni in Italia, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Telecommunications.
L'indice del settore telecomunicazioni ha aperto a 11.943,95, in crescita dell'1,41%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni è risultato negativo a quota 365,26, dopo aver avviato la seduta a 369,18.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, grande giornata per Inwit, che mette a segno un rialzo del 4,46%.
Tra le mid-cap italiane, composto rialzo per Rai Way, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,84%.
Tra le small-cap di Milano, controllato progresso per Tesselis, che chiude in salita dell'1,21%.
Modesto recupero sui valori precedenti per Unidata, che conclude in progresso dello 0,97%.
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