L'indice del settore telecomunicazioni in territorio positivo (+0,76%), stabile OPS eCom
(Teleborsa) - Scambi in positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.232,1 in crescita dello 0,76%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications si è mosso all'insegna della cautela a 386, dopo aver avviato la seduta a 383.
Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, seduta vivace per Inwit, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,93%.
Modesto guadagno per Telecom Italia, che avanza di poco a +0,58%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, allunga timidamente il passo Rai Way, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,91%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, andamento piatto per Ops Ecom, che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%.
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