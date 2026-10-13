Greene (BOE), i tassi d'interesse dovrebbero essere più alti del livello attuale

"I dati sul PIL suggeriscono che non siamo poi così restrittivi"

(Teleborsa) - La crescita economica del Regno Unito, superiore alle aspettative e la solidità del mercato del lavoro dimostrano che la Banca d'Inghilterra non sta facendo abbastanza per contenere l'inflazione.



E' quanto ha affermato Megan Greene, membro del comitato di politica monetaria dell'istituto britannico. Intervenendo all'Atlantic Council in occasione della riunione del Fondo Monetario Internazionale a Bangkok, ha spiegato che i tassi di interesse dovrebbero essere superiori all'attuale livello del 3,75% mettendo inoltre in guardia gli altri funzionari dal fare affidamento esclusivamente sui mercati finanziari per raggiungere gli obiettivi. Parole che giungono dopo che il FMI ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Regno Unito per quest'anno, portandole dall'1% all'1,3%.



"I dati sul PIL che abbiamo a disposizione suggeriscono che non siamo poi così restrittivi, che non c'è poi così tanta capacità produttiva inutilizzata nell'economia", ha affermato. "Più recentemente, alcuni dati sul mercato del lavoro hanno suggerito che forse la capacità produttiva inutilizzata ha raggiunto il picco, quindi il mercato del lavoro è più flessibile."



"A un certo punto una banca centrale deve passare dalle parole ai fatti. Se i mercati scontano un aumento dei tassi e la banca centrale non lo effettua, la curva dei tassi si sposta inevitabilmente. Non credo che una strategia possa consistere nell'affidarsi ai premi per ottenere risultati. Penso che la banca centrale debba effettivamente sviluppare una strategia".



"Quello che abbiamo imparato dagli ultimi due shock dell'offerta è che quando si verificano ondate successive di inflazione, il comportamento delle persone cambia. La mia preoccupazione è che abbiamo avuto shock dell'offerta consecutivi e che ora ne stiamo per affrontare un altro."



Secondo Greene, la strategia più sicura è quella di agire in modo preventivo, "contrastando gli effetti di secondo impatto" con tassi di interesse più elevati. Nel caso poi si scoprisse che tali aumenti erano ingiustificati, "si può correggere la rotta e riportare l'inflazione all'obiettivo prefissato, senza che l'impatto sull'attività economica sia così significativo".

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