Wall Street tonica dopo decisioni Fed. Calo petrolio rassicura

Il mercato americano ha aperto in buon rialzo grazie agli sviluppi in Medioriente e alle decisioni della Fed sui tassi

(Teleborsa) - Wall Street apre in rialzo, all'indomani delle del rialzo dei tassi di interesse della Federal Reserve - il primo in tre anni - ed in risposta al ridimensionamento del prezzo del petrolio, che allenta le ansie del mercato circa una impennata dell'inflazione.



Il calo dei rendimenti del T-bond a 10 anni contribuiscono a rassicurare i mercati azionari, che negli ultimi giorni sono stati colpiti da un sell-off causato dalla maggior convenienza dei mercati del reddito fisso. Il rendimento del Trasury decennale, un barometro per i tassi ipotecari e obbligazionari a livello globale, aveva toccato nei giorni scorsi il livello più alto degli ultimi vent'anni, toccando la soglia del 5%.



In primo piano c'è la Fed, che ieri ha annunciato un rialzo dei tassi di 25 punti base, segnalando altri possibili aumenti prima della fine dell'anno. Ciò ha rassicurato il mercato sul tema della autonomia e indipendenza della Federal Reserve, rispetto alle pressioni esercitate dal Presidente Trump, il quale è tornato ad affermare che assi di interesse negli Stati Uniti "dovrebbero essere dell'1% o meno". Il tycoon ha poi ribadito che i tassi sono "troppo alti" e "non appropriati" e, reiterano la sua fiducia in Warsh, ha definito il comitato di politica monetaria della Fed "molto ostile", accusandolo di essere "politicizzato" e di "stare facendo la cosa sbagliata".



Ad allentare le tensioni e l'apprensione del mercato per una impennata inflazionistica, che avrebbe ricadute sulle decisioni future della Fed, ha contribuito il ridimensionamento del prezzo del greggio - il WTI viaggia sui 100 dollari - sulle notizie che parlano di un ripristino dell'export dell'Arabia Saudita e di un possibile incontro di Trump con i leader del Golfo, martedì prossimo, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York.



Sul frorte macro, i dati del Philly Fed e quelli su avvio cantieri e permessi edilizi sono apparsi peggiori delle attese, mentre il dato sui sussidi alla disoccupazione ha sorpreso in positivo.



a New York, apre con un guadagno frazionale il Dow Jones (+0,58%), bloccando così la scia ribassista di tre giorni consecutivi che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea l' S&P-500 che guadagna lo 0,98% a 7.625 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,46%); con analoga direzione, positivo l' S&P 100 (+0,96%).





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