Milano 9:44
50.215 +0,36%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
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Londra 9:44
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25.347 +0,27%

Indicazioni rialziste per HENSOLDT

Finanza
Indicazioni rialziste per HENSOLDT
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Seduta decisamente positiva per il produttore tedesco di sensori per la difesa, parte del TecDAX, che ha terminato in rialzo del 5,80%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di HENSOLDT presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 80,64 Euro, con stop loss individuato in area 72,13 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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