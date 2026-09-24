Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hensoldt , che mostra un decremento del 3,15%.



Il movimento di Hensoldt , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Hensoldt restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 76,19 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 77,85. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 79,51, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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