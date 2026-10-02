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Francoforte: pioggia di acquisti su HENSOLDT

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su HENSOLDT
Grande giornata per il produttore tedesco di sensori per la difesa, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,95%.
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