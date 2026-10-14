Francoforte: nuovo spunto rialzista per HENSOLDT
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di sensori per la difesa, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a HENSOLDT rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo della società tedesca di elettronica per la difesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 82,29 Euro e primo supporto individuato a 79,39. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 85,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```