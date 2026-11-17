JD.com, ricavi e utili crescono meno delle attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - JD.com , colosso cinese dell'e-commerce e della tecnologia, ha chiuso il terzo trimestre con un un fatturato di 309,6 miliardi di yuan (46,2 miliardi di dollari), un incremento del 3,5% rispetto al terzo trimestre del 2025 ma un dato inferiore alla stima media degli analisti, pari a 311,5 miliardi di yuan, secondo i dati LSEG. L'utile netto rettificato si è attestato a 8,3 miliardi di yuan, rispetto ai 5,8 miliardi di RMB del terzo trimestre del 2025, al di sotto delle previsioni di 8,6 miliardi di yuan.



"Nel terzo trimestre abbiamo ottenuto risultati solidi, tornando a una crescita positiva dei ricavi e accelerando al contempo la crescita degli utili - ha dichiarato Sandy Xu, Chief Executive Officer di JD.com - Questo risultato è stato sostenuto dalla resilienza di JD Retail e dalla costante riduzione delle perdite nelle nuove attività (New Businesses). Nel corso del trimestre abbiamo inoltre ampliato la nostra base utenti, registrando al contempo una significativa diminuzione delle spese di marketing rispetto all'anno precedente, il che riflette la nostra attenzione all'efficienza operativa".



"Oltre ai solidi fondamentali delle nostre attività esistenti, siamo soddisfatti del buon esito dell'acquisizione di CECONOMY, che rappresenta un importante passo avanti nella nostra espansione globale nel settore retail e logistico - ha aggiunto - In sintesi, mentre rafforziamo la nostra presenza nei mercati in cui siamo già attivi ed estendiamo il nostro raggio d'azione a livello internazionale, stiamo gettando basi solide per una crescita di alta qualità a lungo termine".



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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