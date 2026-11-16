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Giappone, PIL terzo trimestre sotto le attese flat t/t e -0,1% annuo

Economia, Macroeconomia
Giappone, PIL terzo trimestre sotto le attese flat t/t e -0,1% annuo
(Teleborsa) - L'economia giapponese registra una crescita inferiore alle attese nel 3° trimestre del 2026. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) è risultato invariato su trimestre, contro il +0,1% stimato dagli analisti e il +0,4% del trimestre precedente.

Su anno il PIL è sceso dello 0,1% rispetto al +0,3% indicato dal consensus e contro il +1,7% precedente (rivisto da +1,4%).

I consumi privati sono calati dello 0,3% su trimestre (attese -0,2%) mentre gli investimenti sono aumentati dell'1,6% a fronte di un consensus che stimava un +1,5%.
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