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Londra: nuovo spunto rialzista per Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Halma
Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.
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