MPS, ISS boccia la cedola da 4 miliardi di euro e le offerte su Banca Generali e BPM

Ok alla fusione con Mediobanca

(Teleborsa) - Il proxy advisor ISS (Institutional Shareholder Services) ha raccomandato agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) di votare contro diverse operazioni chiave in vista dell'assemblea del 29 ottobre. In particolare, ha invitato i soci a bocciare le offerte dell'istituto senese su Banca Generali e Banco BPM , la proposta di riduzione del capitale sociale e la distribuzione del dividendo straordinario di 4 miliardi di euro. Invece, ha suggerito di approvare le altre delibere, inclusa la fusione con Mediobanca .



ISS evidenzia che "agli azionisti viene chiesto di votare una visione che prevede di raddoppiare le dimensioni della banca attraverso due operazioni, in piena integrazione della precedente acquisizione trasformativa di Mediobanca". "Allo stato attuale - rileva il proxy advisor - non c'è accesso alla due diligence, non esiste un prezzo definitivo, non c'è alcun accordo commerciale e di governance con gli azionisti rilevanti o di controllo di nessuna delle due target, né alcuna certezza che le operazioni vadano in porto". A queste incognite, "si aggiunge la richiesta del consiglio di essere autorizzato a modificare i termini dell'offerta".



Secondo ISS, procedere nelle offerte su Banca Generali e Banco BPM "aumenterebbe il rischio di esecuzione già presente nell'integrazione di Mediobanca e darebbe luogo, con ogni probabilità, a una fusione a tre o quattro tra culture e processi diversi", per gestire la quale servirebbero un CdA e un management "uniti" di cui MPS invece non dispone.



Inoltre, "potrebbe esserci la tentazione di interpretare l'opposizione" del proxy "alla visione dell'AD Lovaglio come un sostegno all'offerta ostile di Intesa ". "Non è così", afferma ISS, che ricorda che l'OPAS di Ca' de Sass "è solo una possibile alternativa che gli azionisti dovrebbero valutare con attenzione nell'esaminare le operazioni proposte, e non è priva di criticità: ad esempio, il consiglio continua a ritenere che l'offerta sottovaluti MPS". "La realtà - conclude il proxy advisor - è che, anche considerate isolatamente, i fatti e l'informativa disponibili non supportano le operazioni proposte".

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