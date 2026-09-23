MPS, Lovaglio: assemblea non sarà referendum, due offerte possono funzionare separatamente

Le parole alla conferenza di BofA

(Teleborsa) - Gli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena dovrebbero considerare il voto del 29 ottobre sulla strategia difensiva della banca senese contro l'offerta pubblica di acquisto (OPA) di Intesa Sanpaolo non come "un referendum" o un momento in cui "si prende una decisione" tra le diverse offerte, ma per preservare "l'opzionalità di avere almeno due alternative davanti a loro". Lo ha detto l'AD di MPS, Luigi Lovaglio, durante una conferenza di Bank of America a Londra.



"Se si ha una sola offerta è chiaro che è più difficile ottenere il prezzo migliore "ha detto Lovaglio, chiarendo che il sostegno in assemblea alle OPS della banca senese non impedirà di consegnare le azioni all'OPAS di Intesa ma offrirà al Monte "l'opportunità di esplorare" e "meglio definire" i due progetti.



Parlando agli investitori, Lovaglio ha anche affermato che le due offerte su Banco BPM e Banca Generali "possono funzionare individualmente". "È chiaro che il Banco ci dà la maggior parte delle sinergie" e "rende il gruppo più grande" mentre "con Banca Generali, il nostro gruppo assumerà una fisionomia diversa, poiché svilupperemo l'attività di gestione patrimoniale in modo più incisivo" e "allo stesso ci offre l'opportunità di avere Generali come azionista e di rafforzare la partnership con il gruppo Generali ". A una domanda su perché gli azionisti di Banco BPM dovrebbero accettare l'offerta senza premio, Lovaglio ha risposta che sono stati loro a proporlo per primi.



Parlando del possibile coinvolgimento del Credit Agricole nell'offerta su Banco BPM e Banca Generali, ha detto: "Stiamo offrendo al Credit Agricole l'opportunità di partecipare alla creazione di un gruppo con più valore, più resiliente e più redditizio, e con grandi opportunità di crescita". "Chiaramente faranno le loro valutazioni, ma sono fiducioso che per un gruppo come il Credit Agricole, con la sua storia, la bontà della nostra proposta è qualcosa di valore e la logica industriale dietro il nostro progetto è qualcosa di molto familiare a loro" ha aggiunto.



Nel pomeriggio è emerso che il governo italiano si asterrà dal voto nell'assemblea di MPS. "Non parteciperemo e ci atterremo alla decisione del mercato in merito all'esito", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ai giornalisti in Parlamento. "Il mercato, con la sua suprema capacità di discernimento, premierà quella che risulterà essere l'offerta migliore", ha sottolineato Giorgetti. Il Tesoro è uno dei principali azionisti della banca senese, detenendo una quota del 4,9%.

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