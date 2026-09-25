MPS, CdA a maggioranza integra OdG: in assemblea anche fusione Mediobanca

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato, a maggioranza dei presenti, di modificare e integrare la convocazione dell'assemblea straordinaria (per il giorno 29 ottobre 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione).



Nella parte ordinaria, tra le altre cose, è prevista la nomina di due amministratori per integrazione del CdA a seguito della cooptazione effettuata dal consiglio (Gianluca Brancadoro e Alessandro Caltagirone).



Nella parte straordinaria, è prevista: l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS; l'approvazione della scissione parziale di Mediobanca Premier in favore di Widiba e anche del progetto di scissione mediante scorporo di MPS in favore di Mediobanca Premier; l'approvazione delle offerte pubbliche di scambio volontarie sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali (con conseguenti aumenti di capitale).

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