Pesca e Agricoltura, "Cambiale Azzurra": aperto portale per domande

Lollobrigida: 10 milioni di euro per rafforzare le imprese

(Teleborsa) - Apre oggi il portale per la pre-convalida delle domande di accesso alla Cambiale Azzurra, lo strumento promosso dal Masaf per rafforzare la liquidità delle imprese della pesca e dell’acquacoltura. Le richieste saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili.



Lo rende noto il Masaf spiegando che l'intervento dispone di una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro e consentirà alle imprese ammesse di accedere a finanziamenti a tasso zero fino a 20.000 euro, elevabili fino a 60.000 euro per le imprese o le cooperative armatoriali che operano con più imbarcazioni. Il finanziamento avrà una durata di cinque anni, con rimborso del capitale a partire dal secondo anno.



"Con la Cambiale Azzurra mettiamo a disposizione un sostegno concreto per il comparto della pesca e dell'acquacoltura, offrendo liquidità a tasso zero per accompagnare il lavoro delle aziende, accrescerne la competitività e favorirne gli investimenti, in una fase congiunturale particolarmente complessa", dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.



Le domande potranno poi essere presentate dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026 alle ore 12.00 del 30 ottobre 2026.

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