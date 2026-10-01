Alba Leasing, plafond da 100 milioni di euro per investimenti in agricoltura ed energia rinnovabile

(Teleborsa) - Alba Leasing mette a disposizione delle imprese italiane 100 milioni di euro per sostenere gli investimenti in due ambiti strategici per la competitività del sistema produttivo: l'innovazione in agricoltura e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le risorse sono ripartite tra due nuove iniziative di leasing finanziario, Agri Lease ed Energy Lease, ciascuna con un plafond di 50 milioni di euro destinati alle imprese italiane attraverso i canali distributivi di Alba Leasing dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026. Entrambe le iniziative prevedono il posticipo della prima rata al quarto mese dall'avvio del contratto e l'azzeramento delle spese di impostazione dell'operazione di leasing.



"Con un impegno complessivo di 100 milioni di euro vogliamo mettere risorse concrete a disposizione delle imprese che investono nel proprio futuro - ha dichiarato Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Alba Leasing - Agricoltura ed energie rinnovabili sono due ambiti diversi, ma accomunati dalla necessità di innovare, migliorare l'efficienza e rafforzare la capacità competitiva. Con Agri Lease ed Energy Lease, Alba Leasing conferma la volontà di accompagnare gli investimenti produttivi con competenze specialistiche e soluzioni costruite sulle esigenze delle aziende".

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