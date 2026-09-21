Personale confermato in ruolo: Anief ricorda tempistiche per domanda ricostruzione carriera

Il personale docente
che ha superato il periodo di formazione e prova, ottenendo la conferma in ruolo
, può presentare ogni anno, dal 1° settembre al 31 dicembre
, la domanda di ricostruzione di carriera
. Tale procedura consente di riconoscere i servizi prestati durante il periodo di precariato ai fini dell'anzianità di servizio
. Lo spiega Chiara Cozzetto
, Segretaria Generale Anief.
"Il docente che ha già superato l'anno di prova e quindi e stato confermato in ruolo
, può presentare domanda di ricostruzione di carriera
dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno", spiega la sindacalista, aggiungendo che la domanda "si presenta su Istanze Online
, accedendo al portale con le proprie credenziali".
"E' una domanda che va a ricostruire l'intera carriera
del personale docente, una volta superato l'anno di prova
e quindi confermato in ruolo", spiega Cozzetto, aggiungendo che,m una volta ottenuto l'accesso al portale Istanze Online, occorre "effettuare la dichiarazione dei servizi
, se non ancora compilata, e poi compilare e inoltrare sulla stessa piattaforma la domanda
di ricostruzione di carriera".
"La scuola di titolarità riceverà l'istanza,
che secondo la normativa deve essere lavorata entro il 28 febbraio
dell'anno successivo. Per alcune province i tempi sono molto più lenti - avverte la segretaria Anief - però se non si presenta la domanda non si fanno partire i termini e non si potrà ottenere il riconoscimento della propria carriera e quindi dei servizi prestati durante il precariato ai fini dell'anzianità di servizio".
"Sul nostro sito www.anief.org trovate le sedi Anief della provincia di pertinenza per ottenere consulenza anche su questo argomento", conclude.
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