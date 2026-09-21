Personale confermato in ruolo: Anief ricorda tempistiche per domanda ricostruzione carriera

Ilche ha superato il periodo di formazione e prova, ottenendo la, può presentare ogni anno,, la domanda di. Tale procedura consente di riconoscere i servizi prestati durante il periodo di precariato ai fini dell'. Lo spiega, Segretaria Generale Anief."Il docente che ha già superato l'anno di prova e quindi e stato, può presentaredal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno", spiega la sindacalista, aggiungendo che la domanda ", accedendo al portale con le proprie credenziali"."E' una domanda chedel personale docente, una voltae quindi confermato in ruolo", spiega Cozzetto, aggiungendo che,m una volta ottenuto l'accesso al portale Istanze Online, occorre "effettuare la, se non ancora compilata, e poidi ricostruzione di carriera".che secondo la normativa deve esseredell'anno successivo. Per alcune province i tempi sono molto più lenti - avverte la segretaria Anief - però se non si presenta la domanda non si fanno partire i termini e non si potrà ottenere il riconoscimento della propria carriera e quindi dei servizi prestati durante il precariato ai fini dell'anzianità di servizio"."Sul nostro sito www.anief.org trovate le sedi Anief della provincia di pertinenza per ottenere consulenza anche su questo argomento", conclude.