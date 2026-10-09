Milano 10:38
49.809 +1,04%
Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:38
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Francoforte 10:38
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Borsa: Brillante Parigi in avvio (+0,8%)

Il CAC40 inizia a scambiare a 7.791,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Parigi in avvio (+0,8%)
Bene l'indice di Parigi, con un progresso dello 0,80%, dopo aver aperto a 7.791,51.
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