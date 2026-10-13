Quadro rialzista per JP Morgan

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Apprezzabile rialzo per la società finanziaria con sede a New York , tra i componenti del Dow Jones , in guadagno dello 0,39% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 334,3 USD, con stop loss individuato a quota 318,2 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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