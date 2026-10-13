Quadro rialzista per JP Morgan
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Apprezzabile rialzo per la società finanziaria con sede a New York, tra i componenti del Dow Jones, in guadagno dello 0,39% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 334,3 USD, con stop loss individuato a quota 318,2 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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