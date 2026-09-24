CDP colloca quarto Yankee Bond per 1 miliardo di dollari, ricevuti ordini per 2,4 volte l’offerta
(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha collocato con successo il suo quarto Yankee Bond, con un’emissione da 1 miliardo di dollari riservata agli investitori istituzionali statunitensi e internazionali.
L’operazione ha registrato una domanda di elevata qualità, guidata da primari investitori istituzionali. Gli ordini hanno raggiunto circa 2,4 miliardi di dollari, pari a 2,4 volte l’offerta.
L’emissione è stata caratterizzata anche da una significativa diversificazione geografica, con il 90% dell’allocazione finale destinata a investitori esteri. Di questi oltre il 50% provengono dagli Stati Uniti, seguiti da Svizzera (13%), Medio Oriente (10%), Paesi Nordici (5%), Regno Unito (4%) e Penisola Iberica (3%).
L’emissione consentirà a CDP di sostenere direttamente le esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso attività di export finance.
Il titolo prevede una cedola annua lorda a tasso fisso pari al 5,50% e una scadenza a 5 anni. È atteso un rating pari a BBB+ da parte di S&P e BBB+ da parte di Fitch.
L’operazione è stata curata da un sindacato di banche in qualità di Joint Bookrunners composto da BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), J.P. Morgan, Morgan Stanley e UniCredit.
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