CDP colloca quarto Yankee Bond per 1 miliardo di dollari, ricevuti ordini per 2,4 volte l’offerta

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha collocato con successo il suo quarto Yankee Bond, con un’emissione da 1 miliardo di dollari riservata agli investitori istituzionali statunitensi e internazionali.



L’operazione ha registrato una domanda di elevata qualità, guidata da primari investitori istituzionali. Gli ordini hanno raggiunto circa 2,4 miliardi di dollari, pari a 2,4 volte l’offerta.



L’emissione è stata caratterizzata anche da una significativa diversificazione geografica, con il 90% dell’allocazione finale destinata a investitori esteri. Di questi oltre il 50% provengono dagli Stati Uniti, seguiti da Svizzera (13%), Medio Oriente (10%), Paesi Nordici (5%), Regno Unito (4%) e Penisola Iberica (3%).



L’emissione consentirà a CDP di sostenere direttamente le esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso attività di export finance.



Il titolo prevede una cedola annua lorda a tasso fisso pari al 5,50% e una scadenza a 5 anni. È atteso un rating pari a BBB+ da parte di S&P e BBB+ da parte di Fitch.



L’operazione è stata curata da un sindacato di banche in qualità di Joint Bookrunners composto da BNP Paribas , BofA Securities, Citigroup , Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), J.P. Morgan , Morgan Stanley e UniCredit .

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