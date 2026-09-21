MEF dà mandato per emissione sindacata nuovo BTP Green a 12 anni

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia di aver dato mandato ad un pool di banche - Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas , Deutsche Bank , Intesa Sanpaolo , J.P. Morgan e Societe Generale Inv. Banking - per un’emissione via sindacato di un nuovo BTP Green a 12 anni con scadenza 30 ottobre 2038.



I BTP Green sono titoli di Stato italiani i cui proventi sono destinati al finanziamento di iniziative ambientalmente sostenibili, che si sostanziano in incentivi e/o spese a carico dello Stato.



I fondi raccolti tramite i BTP Green emessi nel 2026 sono ripartiti tra 6 categorie: Energia rinnovabile, Efficienza energetica, Trasporto sostenibile, Misure per la resilienza climatica e ambientale, Protezione dell'ambiente, dell'acqua e della biodiversità, Ricerca ambientale. Tra queste categorie, la fetta maggiore dei fondi sarà destinata all’efficienza energetica degli edifici ed ai trasporti (in gran parte destinati a spese in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, l’elettrificazione di tratte ferroviarie esistenti, nonché all’attuazione di interventi di manutenzione dell’infrastruttura volti ad assicurare elevati standard di qualità e sicurezza della circolazione ferroviaria e al sostegno di iniziative per la promozione di modalità di trasporto sostenibili).



Va ricordato che con il "Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green", pubblicato il 4 dicembre 2025, sono stati aggiornati i criteri di individuazione e rendicontazione ai sensi dei Green Bond Principles ICMA (International Capital Market Association) delle spese ambientali sostenibili presenti nel bilancio dello Stato, con l’obiettivo di rendere più ampio e strutturale l’allineamento ai criteri della Tassonomia UE e alla loro evoluzione degli ultimi anni. Barclays, Crédit Agricole CIB e NatWest hanno operato come "Sustainability Coordinators" dell’aggiornamento del nuovo Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green.



Per quel che concerne l’orizzonte temporale, le spese eleggibili sono selezionate dal bilancio dello Stato italiano per un periodo compreso tra i tre anni di bilancio precedenti e l’anno successivo all’emissione dell'obbligazione, con priorità, per quanto possibile, alle spese sostenute nell'anno di bilancio in corso e nei due anni precedenti. Le voci di spesa relative agli anni passati si fondano su dati di consuntivo, mentre per il 2026 si tratta di una stima basata sugli stanziamenti di bilancio e su evidenze storiche, da cui sono estrapolati i probabili pagamenti effettivi dell’anno.



Il bacino di spese ammissibili è costruito in maniera prudenziale, includendo soltanto quelle spese di cui è possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa.





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