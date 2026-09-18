UniCredit colloca bond AT1 perpetuo per 750 milioni di euro. Ordini per 3,5 miliardi

(Teleborsa) - UniCredit ha collocato strumenti Additional Tier 1 (Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes), destinati a investitori istituzionali, per un importo complessivo di 750 milioni di euro. Questo AT1, che rientra nel piano di raccolta istituzionale MREL di UniCredit per il 2026, contribuirà a rafforzare il Tier 1 Ratio per circa 25 punti base.



Il processo di book building ha generato una domanda superiore a 3,5 miliardi di euro da parte di oltre 220 investitori a livello globale, consentendo di ridurre la guidance, inizialmente indicata in area 6,625% - 6,75%, e di fissare la cedola a 6,25%, con un margine di reset pari a 284,1 punti base, il più basso mai fissato da UniCredit per questa tipologia di strumenti. L'allocazione si è concentrata su fondi di investimento (67%), hedge fund (17%), banche centrali e istituzioni ufficiali (9%). A livello geografico, il Regno Unito ha rappresentato la principale base di investitori (33%), seguito dalla Francia (26%) e dall'Asia (9%).



I titoli prevedono un trigger sul Common Equity Tier 1 (CET1) pari al 5,125%. Qualora il coefficiente CET1 del Gruppo o dell'emittente dovesse scendere al di sotto di tale soglia, il valore nominale dello strumento sarà temporaneamente ridotto al fine di ripristinare il rispetto del requisito, tenendo conto anche di eventuali altri strumenti con analoghi meccanismi di svalutazione e aventi pari grado (pari passu) tra loro. Gli strumenti sono perpetui (con scadenza legata alla durata societaria di UniCredit) e possono essere richiamati anticipatamente dall'emittente il 3 dicembre 2031 e successivamente in ciascuna data di pagamento degli interessi, subordinatamente all'approvazione delle autorità di vigilanza competenti.



I titoli corrisponderanno una cedola fissa del 6,25% annuo fino a dicembre 2031, pagabile con frequenza semestrale. Qualora non venissero richiamati, la cedola sarà rideterminata ogni cinque anni sulla base della somma tra il tasso Mid-Swap a 5 anni vigente al momento del reset e un margine di 284,1 punti base, calcolata su base annua e successivamente convertita in tasso semestrale secondo le convenzioni di mercato. In conformità ai requisiti regolamentari applicabili, il pagamento delle cedole è interamente discrezionale.



UniCredit ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a Barclays , BNP PARIBAS , BofA , Citi , J.P. Morgan , Morgan Stanley e Santander . Il rating atteso è "Ba2" da parte di Moody's e "BB" da S&P Global Ratings.

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