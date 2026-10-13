Sparkle-Infront: nuovi collegamenti dedicati tra Milano, Francoforte e Parigi per i media sportivi

(Teleborsa) - Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia, ha esteso la collaborazione con Infront, società svizzera leader nel marketing sportivo e nella distribuzione dei diritti media, con servizi di capacità internazionale dedicata tra i principali hub europei. I nuovi circuiti punto-punto tra Milano, Francoforte e Parigi, già attivi e integrati nell'infrastruttura del cliente, rafforzano resilienza e prestazioni della rete usata da Infront per il trasporto e la distribuzione di contenuti sportivi live in Europa.



Infront era già cliente dei servizi di IP Transit "Seabone" e DDoS Protection di Sparkle per le proprie piattaforme di streaming. Il gruppo conta oltre 40 uffici in più di 20 Paesi tra Europa, Asia e Americhe.



"Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con Infront, sostenendo l'evoluzione della sua infrastruttura di rete con servizi di capacità internazionale ad alte prestazioni", ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. "Questo accordo conferma il valore di un portafoglio integrato che combina la presenza globale della rete Sparkle con soluzioni affidabili e scalabili per il settore dei media e del broadcasting".

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