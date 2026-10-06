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Francoforte: brillante l'andamento di PUMA

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di PUMA
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore tedesco di abbigliamento sportivo, che lievita del 2,01%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di PUMA rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della società tedesca di articoli sportivi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,95 Euro con tetto rappresentato dall'area 22,49. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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