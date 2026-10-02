Francoforte: positiva la giornata per PUMA
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore tedesco di abbigliamento sportivo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di PUMA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di articoli sportivi rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,07 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,11. Il peggioramento di PUMA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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