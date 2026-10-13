Transadriatico accelera sull’intermodalità e diventa un gruppo nazionale

Acquisizioni, nuove partecipazioni e l’ingresso di Sangritana Cargo

(Teleborsa) - Da consorzio di piccoli autotrasportatori a gruppo logistico capace di integrare strada e ferrovia grazie ad alcune recenti acquisizioni e partecipazioni societarie e l’ingresso nel capitale di Sangritana Cargo, società operativa sulla rete ferroviaria italiana. È la trasformazione di Transadriatico che sceglie il Green Logistics Expo di Padova, dal 14 al 16 ottobre, per presentare al mercato la propria nuova dimensione industriale.



L’obiettivo del Gruppo è integrare la capillarità ed efficacia del trasporto stradale, da anni il proprio core business, con la sostenibilità del cargo ferroviario, realizzando un connubio virtuoso sul fronte ambientale, ma anche sociale ed economico. E rispondere a emergenze contingenti che potrebbero diventare anche croniche, come la carenza di autisti e il caro carburanti. Questo percorso, quasi unico in Italia, vede Transadriatico, una realtà consortile composta da piccole e medie aziende dell’autotrasporto, trasformarsi in un gruppo intermodale e realizzare una crescita dimensionale su tutto il territorio nazionale, attivando soluzioni logistiche solide e innovative che poggiano su asset infrastrutturali di proprietà.



Tutto questo Transadriatico lo illustrerà e approfondirà al Green Logistics Expo di Padova dove avrà un proprio stand (Padiglione 7, Stand E138) e promuoverà un incontro, in programma per giovedì 15 ottobre alle 14,30 – Sala 7B, durante il quale saranno presentate alcune nuove iniziative intermodali fondate sulla collaborazione di tutta la filiera e sulla possibilità di rendere la ferrovia competitiva per una più ampia pluralità di merci. Alcuni progetti, attualmente in fase di start up, verranno lanciati nei prossimi mesi sulla dorsale adriatica. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, anche rappresentanti di FHP Intermodal, VTG e Honda.



"L’ingresso nel capitale della Sangritana – ha dichiarato Natalino Mori, Presidente di Transadriatico e amministratore delegato di Sangritana - ha aperto nuovi scenari per Transadriatico facendo convivere strada e ferrovia per utilizzare ogni modalità dove può esprimere il massimo valore. Puntiamo sull’intermodalità facendo leva sulle sinergie di gruppo e la collaborazione con i committenti. Sta nascendo un progetto di gruppo con una notevole crescita dimensionale dalla cooperazione di piccole aziende di autotrasporto".



Quattro videowall installati nello stand di Transadriatico al Green Logistics Expo accompagnano i visitatori alla scoperta delle diverse anime del gruppo: il trasporto stradale, quello ferroviario, i servizi accessori e Nextra Intermodal, la business unit dedicata alla logistica intermodale (MTO). Sono frutto dell’integrazione delle società acquisite negli anni: Erana che presidia i trasporti e servizi in Sicilia, Logica specializzata nei trasporti criogenici; So.Se.Tra per i trasporti speciali, rifiuti e carburanti extrarete; CIPAA (partecipata al 36,34%), che rafforza la presenza del Gruppo nel trasporto di prodotti chimici. A cui si sono aggiunte a fine 2025 la Sangritana e la Spadaro Orazio Srl di Gela, attiva nel montaggio di grandi impianti industriali, sollevamenti, movimentazione e i servizi ambientali.

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