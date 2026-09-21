ASPI, dipendenti diventano volti e protagonisti della campagna per la sicurezza

(Teleborsa) - Prosegue la campagna di Autostrade per l’Italia “La sicurezza ci rende tutti campioni”, dedicata alla guida responsabile e alla prevenzione degli incidenti. In questo nuovo capitolo, accanto alle testimonial Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida, campionesse paralimpica e olimpica, i protagonisti sono i dipendenti del Gruppo: donne e uomini che per primi si impegnano ogni giorno, con competenza e responsabilità, per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e della viabilità. Attraverso una serie di brevi video diffusi sui canali del Gruppo, raccontano esperienze e situazioni affrontate quotidianamente sulla rete e invitano gli automobilisti a prestare attenzione a quei comportamenti che possono mettere a rischio non solo chi lavora in autostrada, ma anche tutti gli altri utenti. Dalla gestione della stanchezza alla distrazione provocata dallo smartphone, le “pillole di sicurezza” affrontano temi concreti con un linguaggio diretto e vicino alla quotidianità di chi guida.



Il coinvolgimento dei dipendenti nasce dalla volontà di dare voce a chi costruisce la sicurezza ogni giorno e, allo stesso tempo, di richiamare l’attenzione sulla necessità di proteggere chi opera lungo la rete. Il rispetto dei limiti di velocità, delle norme del Codice della Strada e delle indicazioni in prossimità dei cantieri non tutela soltanto chi è al volante: contribuisce a salvaguardare le persone impegnate sull’infrastruttura e tutti coloro che percorrono l’autostrada. La sicurezza diventa così una responsabilità condivisa, fondata sull’impegno del Gruppo e sulla consapevolezza di ogni automobilista.



Nelle pillole video incontriamo persone che vivono ogni giorno la rete autostradale da prospettive diverse: chi lavora come viabile, chi si occupa di tecnologia e chi svolge attività amministrative. Donne e uomini che ogni giorno vivono la rete autostradale da prospettive diverse e che, attraverso il loro lavoro, conoscono quanto prevenzione, attenzione e responsabilità siano determinanti per evitare rischi e proteggere sé stessi e gli altri.



Il concept della campagna, “La sicurezza ci rende tutti campioni”, si basa sul parallelismo tra il percorso di un atleta e quello di chi percorre ogni giorno strade e autostrade: come un campione raggiunge il traguardo grazie a preparazione, disciplina e costanza, così sulla strada attenzione e rispetto delle regole sono fondamentali per arrivare in sicurezza. In questo secondo capitolo, i dipendenti sono al centro del racconto, in una duplice veste: sono coloro che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e della viabilità e, al tempo stesso, le persone che la campagna invita a proteggere. I comportamenti di chi guida, infatti, possono incidere direttamente sulla sicurezza di chi lavora lungo la rete e degli altri automobilisti. La sicurezza si costruisce quindi attraverso l’impegno quotidiano del Gruppo, la partecipazione di chi vive la rete e la responsabilità di tutti coloro che la percorrono.







Condividi

```