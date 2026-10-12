First Capital, Next Holding supera soglia rilevante del 25% e diventa maggior azionista

(Teleborsa) - First Capital ha ricevuto, lo scorso 9 ottobre, da Next Holding, una notifica relativa all'incremento della propria partecipazione al di sopra della soglia rilevante del 25% del capitale. Tale socio, con una quota del 25,1%, diventa inoltre maggior azionista.



L'operazione che ha determinato il superamento della suddetta soglia è stata eseguita il 7 ottobre.



Il resto dell'azionariato vede con Strategy Invest con il 24,9%, CHUI (6,5%), Finan Service (6,0%), Azioni proprie (0,6%) mentre il mercato ha in mano il 37,0% del capitale.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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