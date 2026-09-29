Spagna, a settembre inflazione attesa accelera ancora

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola è attesa ancora in aumento nel mese di settembre. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 4,9% dal 4,3% rilevato nel mese di agosto e rispetto al +4,7% atteso dagli analisti.



L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva dello 0,3%, dopo il +0,7% di agosto e contro il +0,6% stimato dal consensus.



L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 5% dopo il +4,6% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a +0,6%, dopo il + 0,7% di agosto.

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