Ucraina: Trump difende accordo su diesel russo, ok Ue a nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca

È il maggiore da inizio guerra.

(Teleborsa) - Donald Trump ha difeso la decisione di allentare temporaneamente le restrizioni sulle esportazioni di diesel russo, dopo le critiche di repubblicani e democratici. In un post su Truth Social ieri ha accusato i media di ipocrisia per non aver coperto gli acquisti di energia russa da parte dell'Ue: "L'Unione europea ha pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia, e i media fake non vogliono avvicinarsi a quella storia". Il presidente non ha specificato la cifra, che secondo la Cnbc è in linea con alcune stime della spesa Ue in combustibili fossili russi dal 2022. E ha concluso: "Ho fatto la scelta giusta per il popolo americano, SEMPRE, AMERICA FIRST!"



Le critiche



L'accordo consente alla Russia di fornire parte del diesel ai mercati Usa e globali per sei mesi. Anche diversi parlamentari repubblicani avevano chiesto di non revocare il divieto sulle importazioni energetiche russe finché Vladimir Putin non fermerà la guerra. "Gli Stati Uniti non dovrebbero offrire a Putin un'ancora di salvezza finanziaria mentre la Russia continua a uccidere civili ucraini", hanno dichiarato in una nota congiunta sette senatori, quattro dei quali repubblicani. Per Trump, però, il piano concordato con Putin, contribuirà ad abbassare i prezzi del diesel.



Il pacchetto di sanzioni Ue



Nel frattempo, i ministri degli Esteri dell'Ue, riuniti in Lussemburgo, hanno approvato il maggior pacchetto di sanzioni contro Mosca dall'inizio dell'invasione su larga scala, con 1.600 nuove inclusioni nella lista che colpiscono il complesso militare-industriale russo. "È la più grande espansione della nostra lista di sanzioni da quando la Russia ha iniziato la guerra", ha scritto l'Alta rappresentante Kaja Kallas: "Più della metà è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Rendiamo molto più difficile, lento e costoso per la Russia produrre le armi che usa per uccidere gli ucraini". L'elenco durerà tre anni prima del rinnovo.



Il cessate il fuoco energetico



Sul campo invece Zelensky ha riferito che la Russia ha colpito sei impianti energetici ucraini poche ore dopo l'annuncio, da parte di Trump, della tregua sugli attacchi energetici, definita "effettiva immediatamente". Secondo l'agenzia Ukrinform, ci sono stati blackout a Izyum dopo la distruzione delle reti elettriche. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che l'Ucraina non merita la "tregua" di un cessate il fuoco.

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