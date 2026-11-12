Ucraina, dopo Abu Dhabi gli inviati Usa vanno da Putin e poi da Zelensky a Dublino

Accordo su un vasto scambio di prigionieri

(Teleborsa) - È durata appena due ore la seconda e ultima giornata di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Le delegazioni russa e ucraina parlano di "una base per proseguire i lavori" e di "un buono slancio per una soluzione entro fine anno", ma le posizioni non sembrano aver fatto grandi passi avanti: l'unico risultato tangibile è l'intesa su un vasto scambio di prigionieri, da attuare forse già "nelle prossime due o tre settimane".



I mediatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner andranno a Mosca per "fare il punto" con Vladimir Putin e poi a Dublino per aggiornare Volodymyr Zelensky, in Irlanda per il vertice europeo informale, preceduto dalla riunione della Comunità politica europea.



Il Cremlino si aspetta che i due inviati "portino qualcosa": "In base a quanto apprenderà dagli americani, deciderà i prossimi passi", ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, ribadendo che "gli obiettivi dell'operazione militare speciale sono stati fissati dal presidente nel giugno 2024 e non sono mai cambiati". Per Lavrov "tutte le parti hanno espresso commenti più o meno positivi" e "il formato trilaterale è il più giustificato".



Il gelo sugli europei



La Russia non ha voluto incontrare gli europei, presenti con Ue, E4 (Francia, Germania, Regno Unito e Italia) e Nato. Insieme a Kiev insistono che il primo passo debba essere un cessate il fuoco, e solo dopo si potrà parlare di sicurezza euro-atlantica. Il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha spiegato che l'obiettivo era un "sistema di sicurezza" in Europa e che non ha incontrato la delegazione europea perché il Vecchio Continente ha una posizione "poco chiara", anzi è "complice di un inganno collettivo". L'Europa potrà partecipare "quando la sua coscienza si risveglierà", e "sarebbe utile per loro imparare dagli inviati americani: buon senso, realismo e desiderio di raggiungere la pace".



L'Alta rappresentante Kaja Kallas ha replicato: "L'unico problema è che la Russia non mostra alcuna disponibilità a negoziare seriamente." Per il segretario della Nato Mark Rutte, "Stati Uniti, Ucraina ed Europa sono perfettamente allineati e uniti": ora tocca a Mosca dimostrare di voler "collaborare".



Contatti



Il Cremlino non prevede una nuova telefonata Putin-Trump, ma dice che Putin è aperto a contatti con tutti i leader europei, compreso Friedrich Merz, che si è detto pronto a parlargli al G20 di Miami se il leader russo vi partecipasse; una decisione sul viaggio non è stata ancora presa.



(Foto: Yehor Milohrodskyi su Unsplash)

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