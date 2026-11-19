Vertice Apec, Trump: "USA e Cina vogliono porre fine alla guerra in Ucraina"

Trump ha già incontrato il Presidente Putin in un faccia a faccia decisamente cordiale e si prepara per il vertice a tre

(Teleborsa) - La "questione" Ucraina entra fra i temi del dibattito al vertice Apec in corso a Shenzhen, dove è atteso per oggi il trilaterale Trump-Putin-Xi e dove il Presidente americano ha già incontrato il leader russo in un bilaterale che precede il vertice a tre. Un incontro che non ha riservato sorprese, rinsaldando il recente spirito di collaborazione fra la Casa Bianca ed il Cremlino.



"Gli Stati Uniti e la Cina vogliono contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina", ha dichiarato Donald Trump in vista dell'incontro con il leader cinese Xi Jinping, aggiungendo "stiamo cercando di dare il nostro contributo riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Vorrei che finisse e credo di poter parlare a nome di entrambi".



Trump e Putin sulla stessa lunghezza d'onda

Il bilaterale con il Presidente russo Vladimir Putin è durato una quarantina di minuti. Putin era accompagnato dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov, dal vicepremier e ministro delle Finanze Anton Siluanov e dal suo consigliere Yuri Ushakov. Al fianco di trump erano presenti il segretario di Stato Marco Rubio ed il ministro del Tesoro Scott Bessent.



Si tratta del settimo incontro in presenza fra i due leader e del primo confronto diretto dopo quello in Alaska del 2025, durante il quale si discussero i termini della risoluzione del conflitto in Ucraina. Un tema che è tornato oggi sul tavolo del due Presidenti.



Secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo Yury Ushakov "è stato un buon incontro" ed i due leader hanno discusso "dei preparativi per il vertice trilaterale e di alcune questioni relative alle relazioni bilaterali". "Naturalmente, abbiamo toccato direttamente la questione della risoluzione del conflitto ucraino", ha affermato Ushakov, secondo quanto scrive l'agenzia russa Tass.



Dopo il confronto con il suo omologo americano, Putin è apparso di "ottimo umore".



Il faccia a faccia di Putin con Xi

Se le relazioni USA-Russia sono ora più distese, quelle fra Russia e Cina possono definirsi anche amichevoli. "Colpa di Obama se Russia e Cina si sono avvicinate", ha commentato Trump prima del summit.



All'arrivo in Cina, lo zar ha incontrato il padrone di casa Xi Jinping in un faccia a faccia decisamente corciale. Lo confermano le affermazioni del Presidente cinese, che ha parlato di relazioni "salde come una montagna", che portano stabilità e resistono ai cambiamenti dello scenario internazionale. L'obiettivo del vertice - ha anticipato Pechino - è costruire insieme un ordine mondiale multipolare.

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