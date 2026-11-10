Ucraina, finito il primo giorno di colloqui con Usa e Russia ad Abu Dhabi. Si riprende domani

Mosca: "Non accetteremo un cessate il fuoco". Chigi: "Europa con una voce sola"

(Teleborsa) - Il primo giorno dei colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi si è chiuso dopo oltre quattro ore. Le delegazioni ucraina e russa hanno confermato che riprenderanno domani mattina. La delegazione russa, di 11 persone, è guidata da Vladimir Medinsky, quella ucraina dal capo negoziatore Rustem Umerov. Secondo Ukrainska Pravda, le parti hanno parlato di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per l'Europa, delle richieste di Mosca e del dopoguerra, tra ricostruzione e nuova architettura di sicurezza. La Casa Bianca ha schierato anche il generale Grynkewich, comandante del Comando europeo Usa.



La posizione di Mosca



Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha respinto le richieste europee di tregua: "Tutto ciò che si sente da Bruxelles si riduce alla richiesta di un cessate il fuoco immediato. È sempre la stessa logica: guadagnare tempo per il regime di Kiev. Non accetteremo questa proposta". Sulle forze europee in Ucraina: "Non permetteremo che questa idea venga realizzata". Per una fonte della delegazione russa, la questione ucraina "è subordinata" alla creazione di "un'architettura di sicurezza globale e indivisibile per l'intero continente". Il viceministro Aleksander Grushko ha ribadito che gli europei "non sono parte del processo" e che finora "hanno agito come elementi di disturbo"; sull'ipotesi di un modello simile al Consiglio Russia-Nato dice: "Non metterei il carro davanti ai buoi".



La posizione di Europa e Usa



Prima dell'incontro con i russi, europei, Nato e Ucraina si sono coordinati, poi si è svolto un incontro con gli Usa. Nel comunicato congiunto si legge che "qualsiasi futuro accordo dovrà rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'autonomia decisionale" di Kiev, con "garanzie di sicurezza credibili", e che "una Nato forte rimarrà centrale". Per la portavoce della Commissione Paula Pinho, quando si terranno discussioni multilaterali "resta da vedere". L'Eliseo ha ricordato che "non siamo mediatori: siamo lì al fianco dell'Ucraina".



Il segretario di Stato Marco Rubio, a Parigi, ha detto che gli Usa "non si sono mai opposti ai colloqui diretti fra la Russia e l'Europa: sono stati i russi a non volerli, finora". Per il ministro Antonio Tajani "l'Europa dovrà essere parte dell'accordo di pace, perché abbiamo inflitto le sanzioni alla Russia": serve "una voce sola", perché "l'interesse della Russia è avere un'Europa divisa". Fonti di Palazzo Chigi hanno chiesto "un mandato chiaro e condiviso" da discutere al Consiglio europeo informale di Dublino.



Kiev



Volodymyr Zelensky, in Danimarca per incontrare i leader nordici, dice che "nessuno crede che Putin si fermerà se abbandoniamo il Donbas". Copenaghen ha annunciato aiuti militari per 642 milioni di euro.



(Foto: Nick Fewings on Unsplash)

Condividi

```