Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Riunione sostanzialmente debole quella del 13 ottobre per il Dow Jones 30, che conclude gli scambi in frazionale calo a 51.670,1.
La situazione di medio periodo del Dow Jones 30 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51.953,8. Supporto visto a quota 51.283,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 52.624,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)