Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,629, mentre il primo supporto è stimato a 0,6264. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6316.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)