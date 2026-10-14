Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,629, mentre il primo supporto è stimato a 0,6264. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6316.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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