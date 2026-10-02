Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Balza in avanti il cambio Euro / CAD, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,87%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,6273. Possibile una discesa fino al bottom 0,6219. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,6327.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)