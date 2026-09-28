Milano 10:57
51.988 +0,23%
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Dow Jones 25-set
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Londra 10:57
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 settembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,03%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6201 con area di resistenza individuata a quota 0,6222. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6194.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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