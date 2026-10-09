Milano 10:34
49.766 +0,95%
Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
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Londra 10:34
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Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,11%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6284. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6242. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6326.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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