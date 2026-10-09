Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,11%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6284. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6242. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6326.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)