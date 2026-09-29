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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,05%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6204, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6211. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6201.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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