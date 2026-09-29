Analisi Tecnica: EUR/CAD del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,05%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,6204, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,6211. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,6201.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)