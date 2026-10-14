Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,36%.

Lo status tecnico di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14.024,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14.314,9, mentre il primo supporto è stimato a 13.733,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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