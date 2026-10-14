Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,36%.
Lo status tecnico di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14.024,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14.314,9, mentre il primo supporto è stimato a 13.733,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)