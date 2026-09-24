Mercato auto europeo, crescita nei primi otto mesi: +5,3%

Elettriche al 27,7% ad agosto

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi da ACEA, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea a luglio le immatricolazioni di auto ammontano a 941.788 unità, il 3% in più rispetto a luglio 2025, mentre ad agosto il totale immatricolato ammonta a 708.211 unità, in rialzo del 4,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E' quanto si legge dalla nota stampa ANFIA relativa alle nuove immatricolazioni di autovetture in Europa nei mesi di luglio e agosto 2026.



Nei primi otto mesi del 2026, i volumi immatricolati raggiungono 7.546.397 unità, con una variazione positiva del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.



"A luglio e ad agosto il mercato europeo dell’auto mantiene il segno positivo, così come tutti i major market, pur rallentando il trend di crescita evidenziato a giugno – commenta Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. Anche in questi due mesi estivi, le immatricolazioni di vetture BEV hanno registrato un incremento. Ad agosto, in particolare, hanno rappresentato oltre un quarto delle auto vendute, toccando il 27,7%, la quota più alta mai registrata, con una crescita mensile dei volumi del 62,7%. Le PHEV si attestano all’11,1% dell’immatricolato nel mese, con un rialzo dei volumi del 10,8%. Nel cumulato gennaio-agosto 2026, la quota di penetrazione delle auto elettriche raggiunge il 21,7% (era il 21,1% nei primi 7 mesi dell’anno), mentre per le ibride plug-in è del 10%.



In Italia, la quota dell’elettrico nel progressivo 2026 arriva appena all’8,1%, confermandosi all’ultimo posto tra i major market, mentre le PHEV pesano per il 9,4%. ANFIA continua a promuovere attivamente, con numerosi incontri a Bruxelles, la neutralità tecnologica prevista dagli emendamenti presentati all’On. Salini e chiede che, nelle more dell’applicazione e verifica dell’IAA, attualmente in discussione, vengano adottati provvedimenti urgenti di valorizzazione delle produzioni europee sulla scia di quanto fatto recentemente per l’acciaio.



Secondo gli ultimi dati disponibili, nel primo semestre 2026 il valore delle importazioni in UE27 di autovetture provenienti dai Paesi Extra UE è cresciuto del 16,1%. Per quelle provenienti dalla Cina l’incremento è ben più marcato, arrivando al 70%. Particolarmente significativo il trend degli ultimi tre anni: la quota delle importazioni provenienti dalla Cina è passata dal 16,7% nel primo semestre 2024 al 17,1% nel primo semestre 2025, fino a toccare il 25% nel primo semestre 2026, raggiungendo un quarto delle importazioni complessive del comparto auto da paesi Extra-UE”.



A luglio le immatricolazioni nell’area UE-EFTA-UK sono state 1.128.110 (+3,9%), ad agosto 832.637 (+5,3%). Nei primi otto mesi il mercato raggiunge 9.192.528 unità (+5,8%).



Tutti i cinque major market crescono sia a luglio sia ad agosto. Nel mese di agosto il Regno Unito registra l'incremento maggiore (+13,7%), seguito da Spagna (+11,8%), Francia (+7,4%), Italia (+3,2%) e Germania (+2,6%).



Nell’UE, ad agosto crescono BEV (+62,7%), PHEV (+10,8%) e ibride tradizionali (+2,2%). Le vetture elettrificate raggiungono 509.892 unità, pari al 72% del mercato, mentre BEV e PHEV insieme rappresentano il 38,8%.



In Italia, i volumi totalizzati a luglio 2026 si attestano a 123.157 unità (+3,9%), mentre ad agosto si registrano 69.420 unità (+3,2%). Nei primi otto mesi del 2026, le immatricolazioni complessive ammontano a 1.128.768 unità, con un rialzo dell’8,5% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2025.



Secondo ISTAT, ad agosto l’inflazione cresce del 3,3% su base annua, dal 2,9% di luglio. L’aumento è legato soprattutto agli energetici, sia regolamentati sia non regolamentati, ai beni durevoli e agli alimentari non lavorati, mentre rallentano alcuni servizi.



Tra gli energetici non regolamentati, aumentano in particolare i prezzi di gasolio per riscaldamento, benzina, gasolio per trasporto, elettricità e gas naturale.



Ad agosto benzina e diesel calano rispettivamente del 15,5% e del 28,5%. Le elettrificate raggiungono il 65,1% del mercato, con volumi in crescita del 17,8%.



Le ibride mild e full crescono del 6,9%, mentre le ricaricabili aumentano del 58,1%. Le BEV salgono del 34,5%, con quota del 6,4%, e le PHEV del 74,2%, con quota del 12,1%.



Nel cumulato, BEV e PHEV crescono rispettivamente del 69,3% e del 77,6%. Le auto a GPL rappresentano l’8,9% del mercato di agosto e calano del 7,4%.



La Spagna registra 101.949 immatricolazioni a luglio (+3,7%) e 68.544 ad agosto (+11,8%). Nei primi otto mesi il mercato cresce del 6,3%, raggiungendo 818.201 unità.



L’Associazione spagnola dell’automotive ANFAC segnala il superamento delle 100mila immatricolazioni a luglio per il quinto mese consecutivo. Ad agosto il mercato mantiene il trend positivo e le vetture ricaricabili raggiungono il 27,7% delle immatricolazioni.



Le ibride non ricaricabili rappresentano il 47,1% del mercato, le benzina il 18,4%, le diesel il 2,7%, le elettriche il 13,4% e le PHEV il 14,3%. Le auto a gas calano dell’11,5%.



Le emissioni medie di CO2 dell’immatricolato scendono a 95,5 g/km (-2,3%). A luglio la Francia registra 126.808 immatricolazioni (+9%), ad agosto 94.349 (+7,4%). Nei primi otto mesi raggiunge 1.078.322 unità (+3%).



Ad agosto calano diesel (-57,7%) e benzina (-40,5%), mentre le elettriche aumentano del 112,8%, raggiungendo il 38,3% del mercato. Le PHEV crescono dello 0,2%, mentre le ibride diminuiscono dell’8,8%.



La Germania registra 268.068 immatricolazioni a luglio (+1,2%) e 212.563 ad agosto (+2,6%). Nel cumulato raggiunge 1.965.024 unità (+4,8%).



Gli ordini domestici calano del 4% a luglio e crescono del 4% ad agosto. Nei primi otto mesi, gli incentivi alle elettriche hanno portato la quota delle immatricolazioni private al 40,5%. Ad agosto le ibride rappresentano il 39,8% del mercato, le BEV il 32,4% (+75,1%), la benzina il 16,7% e il diesel il 10,6%. Le emissioni medie di CO2 scendono del 18%, a 86 g/km.



Il mercato britannico registra 156.571 immatricolazioni a luglio (+11,7%) e 94.236 ad agosto (+13,7%). Nei primi otto mesi raggiunge 1.388.736 unità (+9,8%). Secondo SMMT, luglio è stato il miglior mese dal 2019 per questo periodo. Le BEV crescono del 44,5% grazie all’offerta di modelli, agli sconti e agli incentivi.



Ad agosto, le elettriche raggiungono il 29,8% del mercato (+27,7% in volume), mentre le PHEV crescono del 39,8%, con una quota del 14,5%.



Accoglienza favorevole per la revisione degli obblighi governativi volta ad allineare i target di decarbonizzazione della mobilità alla domanda reale e a tutelare investimenti, posti di lavoro e libertà di scelta dei consumatori. Nel mese, le immatricolazioni delle flotte crescono del 10,1%, mentre le vendite di auto intestate ad aziende aumentano del 14,5%.



Le immatricolazioni intestate a privati, invece, registrano una variazione positiva del 19,0%. Nel cumulato dei primi otto mesi, le HEV incrementano dell’11,2% e le BEV del 28,6%.



Le vetture diesel incrementano del 4,0% nel mese e calano del 10,5% nel cumulato, in cui riportano una market share al 4,6%. Le auto a benzina risultano in flessione del 3,5% ad agosto, con una quota di mercato del 38,3%, mentre nel progressivo da inizio anno riportano una contrazione del 3,1% rappresentando il 42,5% del venduto.

Condividi

```